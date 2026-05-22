La Fiscalía pide 3 años y 5 meses de prisión por vender cocaína en A Estrada

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el 28 de mayo, a las 10:00 horas, a un hombre para el que la Fiscalía solicita 3 años y 5 meses de prisión por la presunta venta de cocaína desde una furgoneta estacionada en la Praza da Feira de A Estrada.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas del 4 de febrero de 2025, cuando el acusado se encontraba en el interior de una Volkswagen Caddy. El Ministerio Fiscal sostiene que, desde el asiento del conductor, entregó a otra persona un envoltorio con cocaína a cambio de 25 euros, una operación que habría sido presenciada por agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana.

Los agentes localizaron en la parte trasera del vehículo una caja metálica con siete envoltorios de una sustancia blanca, que resultó ser cocaína. En total, la droga intervenida ascendía a 2,821 gramos, con una pureza del 81,85%, y un valor estimado de 294,91 euros en el mercado ilícito. También le fueron ocupados 385 euros en billetes de distinto valor, que la Fiscalía atribuye a la actividad ilícita.

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El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Además de la pena de prisión, reclama una multa de 500 euros, el comiso del dinero intervenido y la destrucción de la droga.