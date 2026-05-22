Festival de Primavera de la Coral de Agolada el día 30

La Coral Polifónica de Agolada celebrará el sábado 30 de mayo de 2026 su tradicional Festival de Primavera. La cita tendrá lugar en el Auditorio Manuel Costa Casares de Agolada a partir de las 20:00 horas.

En el encuentro participarán la Coral Polifónica de Melide, la Coral Polifónica de Caldas de Reis y la agrupación anfitriona. Bajo el título Versos encadeados, la Coral de Agolada interpretará cinco piezas: Señor me cansa la vida, de Juan A. García; Negro Bembón, con arreglo de Electo Silva; La Reina del Placer, de Xavier Montsalvatge; Canción de amor, de Dante Andreo; y Por qué cantamos, arreglo de Liliana Cangiano.

El programa tiene como hilo conductor las conexiones cronológicas que fueron tejiendo los autores de las letras de las obras interpretadas. Parte de tres pequeños cantos que Antonio Machado dedicó a Miguel de Unamuno y continúa con la admiración de este por Nicolás Guillén, autor de la segunda pieza. Guillén acabaría estableciéndose en Barcelona tras viajar desde Cuba, un desplazamiento que enlaza con la habanera que sonará en tercer lugar. En la capital catalana, Guillén conoció a Rafael Alberti, autor de la letra de la penúltima canción, que conecta a su vez con Mario Benedetti por su condición de exiliados, su compromiso político y su poesía social.

«As letras abordan valores e símbolos diversos, desde o drama pola perda da esposa de Antonio Machado ata a loita contra o racismo de Guillén, o canto ao amor de Alberti ou la lectura optimista e comprometida de Benedetti», apunta el director de la coral, Alejandro Piñeiro. En el plano musical, el repertorio combina sonidos cubanos, habaneras y piezas de carácter más íntimo.

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La actividad de la Polifónica de Agolada continuará en las semanas siguientes con su participación en dos festivales corales. El día 6 de junio actuará en Campañó, en Pontevedra, y el 14 de junio lo hará en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, invitada por la Coral Regia. En esta última cita presentará parte de su repertorio más exigente y ambicioso, de predominio gallego.