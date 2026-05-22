Ayuda provincial
A Estrada recibe dos millones para financiar sus proyectos EDIL
Redacción
El Concello de A Estrada recibirá dos millones de euros de la Deputación de Pontevedra para ayudar a financiar su parte de sus proyectos europeos del Plan Edil (Estratexias de Desenvolvemento Integrado Local). Así lo anunicó ayer el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, quien detalló que, con este nuevo contexto, el Concello tendrá que asumir con sus propios recursos dos de los cuatro millones que le correspondería desembolsar, cubriendo la Deputación la parte restante.
Los fondos que aportará la administración municipal serán sufragados a través de una operación de crédito de 2 millones de euros que ya está en proceso de licitación. “Aseguramos así el 100 % de la estrategia”, apuntó el mandatario, aludiendo a la viabilidad en la senda financiera para una estrategia que permitirá destinar 6,5 millones a obras de humanización en el ámbito rural, la reforma de la Casa da Música y la construcción del nuevo edificio integrado de los Servizos Sociais.
Recordó además que en la anterior convocatoria de fondos Europeos debían pagar el 20% del proyecto pero en esta convocatoria subió al 40%.
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