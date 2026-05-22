A Estrada celebra esta noche el Salmón Rock

A Estrada acojerá esta noche una nueva edición del festival musical Salmón Rock, incluido en la programación de la Festa do Salmón. El evento, abierto a todo aquel que quiera asistir y que tendrá lugar en la carpa de la Praza da Constitución desde las 19.30 horas, reunirá a alumnos de Musikenos y bandas como Desertores, recuperando una cita musical muy esperada.