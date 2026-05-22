Nueve centros educativos de A Estrada unen fuerzas para reclamar mejoras

La comunidad educativa de A Estrada ha dado un paso inédito en la organización conjunta de sus centros. Representantes de profesorado, alumnado y familias de nueve centros del municipio se reunieron por primera vez el pasado jueves en el IES García Barros, donde constituyeron el “Grupo de Comunidade Educativa”, formado por un equipo de cada uno de los 9 centros educativos en el que figuran profesores, alumnado y familias. una estructura que busca coordinar demandas y trasladarlas de forma unificada a las administraciones. La iniciativa, considerada pionera en la comarca, marca un antes y un después en la canalización de las reivindicaciones educativas.

En el encuentro participaron el IES Antón Losada Diéguez, el IES Manuel García Barros, el IES Avelina Valladares, y los CEIP de Codeseda, Figueroa, Villar Paramá, Oca, Pérez Viondi y O Foxo. "É a primeira vez que conseguimos reunir a toda a comunidade educativa, non só profesorado, e iso é un logro moi importante", explica María López Álvarez, profesora y portavoz de la asamblea del IES García Barros. Según destaca, "fai que as demandas sexan moito máis representativas, porque afectan directamente ao alumnado e ás súas familias".

Reunión de constitución del grupo educativo el pasado jueves. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Del encuentro salieron tres conclusiones comunes. La principal es la falta de personal, especialmente de especialistas en atención a la diversidad, como profesorado de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. "O gran problema que temos é a diversidade nas aulas e a falta de profesorado especializado para atendela", subraya López Álvarez.

El segundo gran bloque de preocupaciones se centra en las deficiencias estructurales de los centros, con carencias en baños, instalaciones deportivas y mantenimiento general. Aunque se han realizado mejoras puntuales, consideran que existe una falta de inversión sostenida. Por último, denuncian un reparto desigual del alumnado y de los recursos, que provoca centros masificados mientras otros pierden matrícula, una situación que afecta tanto a primaria como a secundaria.

A partir de este diagnóstico conjunto, el nuevo grupo ha acordado iniciar una ronda de contactos institucionales. Entre las primeras acciones figura la solicitud de entrevista personal con la responsable de educación en el ayuntamiento de A Estrada y también con la jefatura territorial de educación. Paralelamente, se elaborará un dosier que recogerá las demandas específicas de cada centro, junto con propuestas de actuación a corto y largo plazo.

"A idea é presentar un documento rigoroso, cunha análise detallada de cada centro, para que quen toma decisións teña toda a información", señala la portavoz. Este trabajo será coordinado por los representantes designados en cada centro, formado por un representante del profesorado, otro del alumnado y otro de las familias, que actuarán como enlace entre la comunidad educativa y el grupo conjunto.

Manifestación del 6 de mayo en A Estrada. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Calendario

La agenda de actuación es inmediato. La comunidad educativa pretende intensificar estas gestiones durante las próximas semanas, coincidiendo con el periodo en el que se planifica el próximo curso. "Non podemos esperar, porque as decisións tómanse agora. Queremos que o vindeiro curso comece con mellores condicións", afirma López Álvarez.

Tras una movilización reciente en A Estrada, el pasado 6 de mayo, que califican de éxito por la amplia participación, y que reunió también a toda la comunidad educativa, el colectivo prioriza ahora la vía administrativa e institucional, aunque no descarta retomar las protestas si no hay respuesta. "Se non hai avances, volveremos á rúa", concluye.