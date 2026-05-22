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Educación y música en el «Avelina Fest»

El IES Avelina Valladares de A Estrada celebra hoy la primera edición del «Avelina Fest». Contará con actuaciones de Lúa Mosquetera, Tapa d’Orella y Señora DJ, en una jornada pensada para dinamizar la vida cultural del centro.

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