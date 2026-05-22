Literatura
Duarte Correa presenta su ensayo sobre el imperialismo actual
REDACCIÓN
El Museo Municipal de Lalín acoge este viernes a las 20.30 horas la presentación del libro Imperialismo no século XXI, del Duarte Correa Piñeiro. Este profesor de Xeografía e Historia estará acompañado por la portavoz municipal del BNG, Mari Fernández Sanmartín.
La obra aborda las relaciones de poder que estructuraron el sistema económico internacional y que siguen vigentes en la actualidad, pero bajo nuevas formas. Duarte Correa menciona las competencias entre grandes potencias, el control de recursos estratégicos o la influencia de grandes corporaciones transnacionales y de las instituciones financieras internacionales. El libro, por ejemplo, evalúa el papel de la OTAN «como instrumento dos Estados Unidos para manter a súa hexemonía en declive, a autonomía estratéxica da Unión Europea e o aumento do gasto militar, desvelando as verdadeiras intencións detrás dos discursos vixentes», indican desde el Bloque.
Con esta obra, Duarte Correa quiere contribuir al debate sobre las desigualdades globales y ofrecer herramientas de análisis para comprender los mecanismos de acumulación y poder que operan en la economía internacional. El BNG añade que el volumen apuesta por alianzas basadas en el diálogo y la cooperación frente a la imposición, defendiendo que la alternativa al imperialismo reside en la defensa de la soberanía. n
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