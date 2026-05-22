Vandalismo
Ni un día duró el lema en la bandera palestina de O Naranxo
La bandera palestina de la Avenida do Naranxo de Lalín volvió a amanecer vandalizada ayer. Apenas habían pasado unas horas desde el repintado sobre la franja blanca de la frase «Tamén nós amamos a vida cando podemos», que ya había sido borrada recientemente.
Precisamente, la Asociación Cultural O Naranxo publicaba este sábado una carta abierta en la que denunciaba la reiteración de actos vandálicos contra el emblema nacional de Palestina. Y también mostraba su compromiso para reparar los daños ocasionados, si volvían a producirse, como, efectivamente, así ha sido.
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- Paso adelante en Vigo para convertir un barrio en «referencia de Europa»: el proyecto estará listo después del verano
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años