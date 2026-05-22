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Vandalismo

Ni un día duró el lema en la bandera palestina de O Naranxo

Bandera vandalizada nuevamente.

Bandera vandalizada nuevamente. / Ángel Graña

La bandera palestina de la Avenida do Naranxo de Lalín volvió a amanecer vandalizada ayer. Apenas habían pasado unas horas desde el repintado sobre la franja blanca de la frase «Tamén nós amamos a vida cando podemos», que ya había sido borrada recientemente.

Precisamente, la Asociación Cultural O Naranxo publicaba este sábado una carta abierta en la que denunciaba la reiteración de actos vandálicos contra el emblema nacional de Palestina. Y también mostraba su compromiso para reparar los daños ocasionados, si volvían a producirse, como, efectivamente, así ha sido.

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