Ni un día duró el lema en la bandera palestina de O Naranxo

La bandera palestina de la Avenida do Naranxo de Lalín volvió a amanecer vandalizada ayer. Apenas habían pasado unas horas desde el repintado sobre la franja blanca de la frase «Tamén nós amamos a vida cando podemos», que ya había sido borrada recientemente.

Precisamente, la Asociación Cultural O Naranxo publicaba este sábado una carta abierta en la que denunciaba la reiteración de actos vandálicos contra el emblema nacional de Palestina. Y también mostraba su compromiso para reparar los daños ocasionados, si volvían a producirse, como, efectivamente, así ha sido.