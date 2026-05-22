Preparativos para el calor
El estado de las compuertas retrasará la temporada de baño en la playa fluvial de A Estrada
A falta de un mes para la fecha de apertura el Concello todavía aguarda por el necesario permiso de Augas de Galicia para poder rehacerlas
El buen tiempo y las altas temperaturas han hecho finalmente su aparición en las comarcas y muchos vecinos ya comienzan a pensar en las habituales alternativas para disfrutar y combatir el calor que hay en la zona. Es el caso del Concello de A Estrada, en cuyo casco urbano hay dos opciones públicas principales. Hablamos de las piscinas municipales y de la playa fluvial de Liñares. Según explicaron ayer desde el gobierno local, este año se ha apostado por abrir ambas instalaciones al baño el 23 de junio, cerrándose el 6 de septiembre.
Estas previsiones se han topado sin embargo con un importante problema en el caso de la playa fluvial de Porta Pousada, en el río Liñares. A solo un mes para la apertura de la temporada de baño las compuertas que deben cortar el paso del agua por esta zona para llenar la playa todavía siguen destrozadas. El problema, según explicó ayer el edil estradense de Promoción Económica, Óscar Durán, es que todavía no han recibido el necesario permiso de Augas de Galicia para realizar los trabajos.
El concejal detalló que el gobierno local pidió la autorización al organismo autonómico en tiempo y tiene el proyecto preparado. En concreto, ya han hablado con varias empresas del sector para ver su disponibilidad. Sin embargo, no pueden abrir el expediente hasta tener el permiso. Durán afirmó además que, tras su licitación, las empresas calculan que necesitarán un mes o mes y medio para poder reconstruir las compuertas para su cierre.
Con estos plazos, todo apunta a que la playa no estará llena para el 23 de junio. Eso no implica sin embargo que no se habrán sus instalaciones. Al igual que el año pasado, la playa estará abierta desde el 1 de junio al 30 de septiembre, aunque solo habrá servicio de socorrista en el citado plazo del 23 de junio al 6 de septiembre. Fuera de esas fechas, la responsabilidad es de los bañistas.
En cuanto a las piscinas, abrirán también con socorristas en ese plazo. La semana que viene se vaciarán los vasos para proceder a su limpieza.
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