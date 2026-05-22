Cien personas para la Ruta de Camposancos
La Asociación Parroquial San Cristovo de Camposancos y Roteiros de Lalín organizan una caminata el domingo 24 de mayo. Partirá a las 9:30 del local social y tendrá como protagonistas las mámoas de Oirós, con explicación in situ del arqueólogo Víctor García Piñeiro; la capilla de Montouto y molinos en Asorei, como el de Casemiro, que conserva un canal monumental. El éxito de la convocatoria, con más de centenar de inscritos, muestra el interés por disfrutar y conocer el patrimonio.
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