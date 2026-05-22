El CEIP Xesús Golmar, finalista nacional de cortos escolares

‘Soñar’, del CEIP Xesús Golmar, es finalista en el II Concurso Nacional de Cortos Escolares 2026, organizado por Platino EDUCA. El trabajo fue realizado desde el Club de Ciencias ConcienciArte, con alumnado de 4 y 5 años de Infantil. El certamen, en el que participan 250 centros de toda España, promueve la creación de cortos de ficción para fomentar el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico. El colegio lalinense competirá en la categoría de Infantil y Primaria junto a centros de Granada, Ceuta y Madrid. La final será el 16 de junio en CaixaForum Madrid. A la gala asistirá una representación del alumnado y las maestras Cristina Romeo, Mª José Fernández y Yolanda Rodríguez.