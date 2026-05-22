Infantil
El CEIP Xesús Golmar, finalista nacional de cortos escolares
‘Soñar’, del CEIP Xesús Golmar, es finalista en el II Concurso Nacional de Cortos Escolares 2026, organizado por Platino EDUCA. El trabajo fue realizado desde el Club de Ciencias ConcienciArte, con alumnado de 4 y 5 años de Infantil. El certamen, en el que participan 250 centros de toda España, promueve la creación de cortos de ficción para fomentar el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico. El colegio lalinense competirá en la categoría de Infantil y Primaria junto a centros de Granada, Ceuta y Madrid. La final será el 16 de junio en CaixaForum Madrid. A la gala asistirá una representación del alumnado y las maestras Cristina Romeo, Mª José Fernández y Yolanda Rodríguez.
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Una jueza de Vigo condena a una empresa de fotografía por dejar a los novios sin el álbum de su boda
- Stellantis 'entrega' al grupo chino Dongfeng la «joya» de Citroën en Francia
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- Las mejores despedidas