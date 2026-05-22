El campeonato de pesca de Lalín abre su inscripción

Lalín se prepara para acoger una de las citas más esperadas de su calendario deportivo y social: el V Campionato de Pesca, organizado por la Sociedade de Caza e Pesca. El evento, que ya se ha consolidado como un referente para los aficionados de toda la comarca de Deza, tendrá lugar el 6 de junio. La presentación del torneo contó con las intervenciones del concejal de Deportes, Pablo Areán, el presidente de la entidad, José Luis Montoto, y Manuel Gil, responsable de la escuela de pesca de la sociedad, quienes detallaron los pormenores de una jornada que promete combinar la técnica deportiva con el respeto al medio ambiente.

Areán quiso destacar el arraigo de esta actividad en la zona, definiendo la competición como una «mestura de tradición e forma de vida orientadas á conservación dos nosos ríos». En este sentido, Manuel Gil también puso el foco en la evolución de la práctica deportiva, celebrando el clima de convivencia que se ha logrado generar bajo el paraguas de la sociedad lalinense. Gil destacó el entendimiento conseguido entre los pescadores con muerte y los sin muerte, asegurando además que la formación está dando sus frutos: «moita xente se enganchou á pesca sen morte na escola», afirmó con orgullo.

La competición se desarrollará en dos escenarios fluviales: el río Asneiro, donde se permitirá la modalidad de pesca libre, y el río Arnego, reservado exclusivamente para la modalidad de pesca a mosca sin muerte. El reglamento técnico de esta edición será riguroso en cuanto a las medidas de las capturas y el equipamiento permitido.

Para garantizar el correcto desarrollo del torneo y evitar la saturación de los cauces, la organización ha establecido un límite de plazas, por lo que se recomienda a los interesados realizar su inscripción lo antes posible. La cuota de participación se ha fijado en 35 euros, un importe que cubre los gastos organizativos y ofrece un completo servicio de catering para los asistentes, incluyendo pinchos durante la jornada y comida oficial.

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La jornada concluirá en un ambiente festivo con la comida de confraternidad y la correspondiente entrega de trofeos a los ganadores en las instalaciones del albergue de Mouriscade. Los interesados en formar parte de esta quinta edición tienen de plazo hasta el martes 2 de junio para formalizar su inscripción a través del teléfono 986 783 939 (Carlos), cerrando así los preparativos de una cita que vuelve a situar a los ríos de Lalín en el centro del mapa deportivo gallego.