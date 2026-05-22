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Arquitectura

La calidad arquitectónica del CIS de Lalín, destacada en los Premios Gran de Area

El edificio, obra de Iglesias y Veiga Arquitectos, destaca por su calidad arquitectónica y su integración en el entorno urbano y la topografía

El jurado del certamen, convocado por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, valora la sensibilidad del inmueble hacia el espacio público

Utiliza materiales como la madera de castaño gallego para crear ambientes cálidos y confortables, apoyándose en criterios de sostenibilidad

El CIS de Lalín, premiado en los Gran de Area 2025

El CIS de Lalín, premiado en los Gran de Area 2025

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Vistas del Centro Integral de Saúde de Lalín. / Cedidas

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

El Centro Integral de Salud de Lalín figura entre las doce obras distinguidas en los Premios Gran de Area de Aportación a la Arquitectura 2025, convocados por las delegaciones de Pontevedra, Ourense y Vigo del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. La gala de entrega se celebra este sábado, 23 de mayo, a las 19:00 horas, en el nuevo Auditorio de Marín.

El edificio lalinense, situado en la avenida de Ourense, número 4, en el Alto de Vales, es obra de Juan Ramón Iglesias Babío e Iván López Veiga, de Iglesias y Veiga Arquitectos SLP. El jurado valoró la calidad arquitectónica y el rigor con el que se concibe el inmueble, así como su integración con la topografía y con el tejido urbano.

En su fallo, el jurado destaca que la propuesta resuelve una parcela compleja mediante una implantación clara, funcional y sensible hacia el espacio público. También subraya la relación con el entorno, articulada a través de dos plazas de acceso que organizan el conjunto y definen un esquema volumétrico ordenado, con orientación natural, iluminación y confort tanto para los usuarios como para el personal sanitario.

La memoria del proyecto señala que el edificio busca acomodarse al desnivel existente y generar, con la disposición de sus partes, espacios libres y zonas de acceso. La distribución se plantea en tres plantas destinadas al centro de salud y otra para el PAC y usos privados. El esquema interior se organiza en torno a dos patios, a modo de claustro, hacia los que se orientan las zonas de espera y las circulaciones públicas, con el objetivo de facilitar la orientación de los usuarios y evitar desplazamientos innecesarios.

El inmueble presenta dos caras diferenciadas al exterior: una más abierta y acristalada hacia el noreste y otra más opaca, revestida con una piel blanca de aluminio y un zócalo de piedra morena que lo vincula con el terreno natural. En el interior se emplean materiales como la madera de castaño gallego, con la intención de crear ambientes cálidos y confortables. La construcción se apoya además en criterios de control solar, aislamiento térmico, aprovechamiento de la luz natural y uso de materiales con baja huella ecológica y capacidad de reciclaje.

Junto al CIS de Lalín, los Premios Gran de Area 2025 reconocieron otras once intervenciones en Taboadela, Carballeda de Avia, Portonovo, Moraña, Ourense, Vigo, Mondariz, Bueu y Oia. Entre ellas figuran actuaciones de rehabilitación, restauración patrimonial, vivienda, espacio público y equipamientos.

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En esta edición se presentaron 57 proyectos. El jurado expresó su satisfacción por la participación y por la variedad de propuestas recibidas: «Estamos satisfeitos pola alta participación e pola notable calidade e diversidade das obras presentadas, que fixeron especialmente complexa a selección final. As obras premiadas achegan contribucións particularmente valiosas á arquitectura, exemplificando rigor, sensibilidade e calidade arquitectónica».

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