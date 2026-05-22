Obras
El BNG afea a Xuntos la «falta de criterio» al iniciar la humanización de tres calles días antes de la Festa do Galo
Apunta que los trabajos van a afectar a la movilización «nun momento clave para a hostalaría, o comercio e a imaxe da vila»
El portavoz del BNG de Vila de Cruces, Álex Fiuza, reprocha al gobierno local "a absoluta falta de planificación e de responsabilidade no inicio das obras que afectán ás rúas Xosé Neira Vilas, travesía Vázquez número 5 e parte da rúa Sergio Iglesias Pazos", y que acometerá la empresa Martínez Montes e Hijos. La obra comienza con retraso y además "nun dos peores momentos posibles, ás portas da celebración do Galo de Curral, o evento con maior afluencia de visitantes do ano no municipio".
El BNG asegura que el arranque de estas obras en estas zonas clave del casco urbano van a provocar «un caos circulatorio innecesario, afectando de xeito grave á mobilidade nun momento clave para a hostalaría, o comercio e a imaxe da vila. Esta falta de previsión só pode responder á incompetencia na xestión ou á ausencia total de planificación». Por ello, el partido pide explicaciones inmediatas tanto al regidor, Luis Taboada, como al edil de Obras, Juan Carlos Rodríguez, sobre por qué se demoró esta actuación, así como los plazos previstos inicialmente y los criterios para comenzar con los trabajos en unas fechas que afectan al interés de los vecinos y vecinas.
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