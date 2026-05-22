Tribuna libre
A bandeira palestina seguirá aí
Asociación cultural o naranxo
Dende a Asociación Cultural O Naranxo, xunto coa veciñanza do Deza queremos denunciar publicamente os reiterados ataques vandálicos contra a bandeira palestina pintada na Avda. de O Naranxo, unha acción que non interpretamos como un simple acto de deterioro, senón como un intento deliberado de silenciar unha expresión de solidariedade e compromiso cos dereitos humanos.
A bandeira foi pintada hai anos como parte dunha iniciativa colectiva acompañada dun acto público de repulsa á ocupación de Palestina e de apoio ao pobo palestino. Non naceu como provocación, senón como un xesto de memoria, conciencia e posicionamento ético fronte a unha realidade de sufrimento, violencia e desposesión que continúa até hoxe.
Nos últimos meses, alguén decidiu emprender unha campaña persistente de sabotaxe contra este símbolo, emborronándoo unha e outra vez. Xa son catro as ocasións nas que tivemos que restauralo. E queremos dicilo con claridade: cada vez que intenten borralo, volveremos pintalo.
Porque o que molesta a quen actúa desde o anonimato non é unha parede pintada: o que molesta é que exista memoria, solidariedade e unha voz crítica no noso pobo. Pretenden impor o silencio mediante actos covardes, pero só conseguiron reforzar a nosa convicción e multiplicar a nosa determinación.
Defender a liberdade de expresión significa tamén defender o dereito dunha comunidade a manifestar pacificamente o seu rexeitamento á ocupación e á vulneración de dereitos humanos. Non imos normalizar que o odio, a intolerancia ou a intimidación marquen os límites do que pode expresarse no espazo común. Non nos van cansar. Non nos van borrar. E non van conseguir que miremos para outro lado.
A bandeira palestina seguirá aí mentres exista vontade colectiva de sostela, porque representa algo máis profundo ca unhas cores sobre unha parede: representa a defensa da dignidade dun pobo e o compromiso cunha sociedade que non cala diante da inxustiza.
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Una jueza de Vigo condena a una empresa de fotografía por dejar a los novios sin el álbum de su boda
- Stellantis 'entrega' al grupo chino Dongfeng la «joya» de Citroën en Francia
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- Las mejores despedidas