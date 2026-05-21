Obras y servicios
Vila de Cruces refuerza la limpieza viaria con maquinaria mancomunada
El alcalde de Vila de Cruces, Luís Taboada, visitó una de las zonas del municipio en las que se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento y limpieza viaria con maquinaria de la Mancomunidade Terras de Deza. En el recorrido estuvo acompañado por el concejal de Vías y Obras, Juan Carlos Rodríguez.
La actuación forma parte de las intervenciones que se desarrollan en distintas parroquias del concello para reforzar el mantenimiento y la mejora de la red viaria. Estos medios compartidos permiten atender zonas que precisan este tipo de trabajos y facilitar la ejecución de nuevas actuaciones en diferentes puntos.
La maquinaria de la mancomunidad ya había prestado servicio en Vila de Cruces durante los primeros meses de 2026 y vuelve ahora a operar en el concello. La previsión municipal es continuar con labores de acondicionamiento y limpieza para mejorar el estado de las vías y favorecer el mantenimiento de infraestructuras.
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