Trasladan a dos personas por inhalación de humo tras el incendio de un alpendre en Silleda
El fuego afectó a varios vehículos y herramientas, pero no dañó la casa anexa
Una ambulancia trasladó este miércoles a media tarde a dos personas al Hospital Clínico de Santiago, debido a la inhalación de humo por el fuego en un alpendre anexo a su vivienda.
Un particular alertó al 112, pasadas las 19.00 horas, de un incendio en O Castro, junto a las antiguas instalaciones de la estación de tren. Las llamas comenzaron dentro del alpendre y quemaron tanto un coche como otros vehículos y herramientas de su interior. A la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como los Bombeiros do Deza, que emplearon 10.000 litros de agua y dos horas para sofocar las llamas. Este servicio evitó que el incendio se extendiese a la vivienda anexa.
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