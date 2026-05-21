Los trabajadores extranjeros son esenciales para sostener el mercado laboral en Deza y Tabeirós

La evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Deza y Tabeirós-Terra de Montes durante el último año tiene una lectura clara: el crecimiento del empleo se sostiene por la incorporación de trabajadores extranjeros. Los ocho municipios alcanzaron el primer trimestre un total de 24.426 cotizantes, 105 más que un año antes, pero ese avance no se explica por la población nacional, que perdió 193 activos, sino por el fuerte aumento de los trabajadores foráneos, que pasaron de 1.211 a 1.509, con 298 más. La llegada de mano de obra extranjera no solo compensa la caída de afiliados españoles, sino que se convierte en el principal motor del mercado laboral de las comarcas, según los datos extraídos del Instituto Galego de Estatística (IGE).

En Deza, el balance global apenas varía, con 15.389 afiliados, 17 más que un año antes. La comarca pierde 210 trabajadores españoles, pero gana 227 extranjeros, que compensan la caída y elevan su peso en el mercado laboral comarcal del 6,2% al 7,7%. En Tabeirós-Montes, el crecimiento es más claro: pasa de 8.949 a 9.037 cotizantes, con 88 más. En este caso suben tanto los españoles, con 17 más, como sobre todo los extranjeros, que aumentan en 71 y pasan de 255 a 326.

Por municipios, A Estrada lidera el incremento absoluto, con 7.954 trabajadores registrados en el sistema público, 92 más que en marzo de 2025. El avance se explica principalmente por el aumento de extranjeros, que pasan de 228 a 298, con 70 más, aunque también crecen los trabajadores españoles, con 22 más.

Lalín sigue siendo el municipio con más afiliación extranjera en el área, con 668 cotizantes foráneos, 142 más que un año antes. El total de afiliados sube de 7.834 a 7.864, con 30 más, pese a que los españoles caen en 112. La aportación de los trabajadores extranjeros resulta, por tanto, decisiva para sostener el empleo. Además, la capital dezana aglutina el 63 por ciento de los trabajadores llegados de otros países que tienen su empleo en las dos comarcas.

En Silleda, la afiliación total aumenta ligeramente, de 3.702 a 3.713 trabajadores, con 11 más. También aquí el crecimiento se apoya en los extranjeros, que suben de 283 a 323, mientras los españoles bajan en 29.

Vila de Cruces pierde afiliación total, al pasar de 1.840 a 1.827 cotizantes, 13 menos. La caída se debe al descenso de trabajadores españoles, con 33 menos, ya que los extranjeros aumentan de 66 a 86, con 20 más.

En Rodeiro, el total baja de 877 a 871 activos, seis menos. La afiliación española cae en 20 personas, mientras que la extranjera sube de 44 a 58, con 14 más.

Agolada mejora sus cifras, con un exactamente747 afiliados, una docena más que un año antes. Es uno de los pocos municipios donde crecen tanto los trabajadores españoles, con 4 más, como los extranjeros, que pasan de 28 a 36.

En Dozón, el descenso es el más acusado en términos relativos, al pasar de 384 a 367 afiliados, 17 menos. Los españoles bajan en 20, mientras que los extranjeros aumentan de 9 a 12.

Por último, Forcarei registra una leve caída, de 1.087 a 1.083 cotizantes, cuatro menos. Los afiliados españoles bajan en cinco y los extranjeros suben de 27 a 28, con un incremento mínimo.

Por otro lado, en el reparto por sexos, la afiliación a la Seguridad Social en las dos comarcas mantiene una mayoría masculina, tanto entre los trabajadores españoles como entre los extranjeros. En marzo pasado había 24.426 afiliados en los ocho municipios, de los que 12.898 eran hombres, el 52,8%, y 11.528 mujeres, el 47,2%.

Entre los trabajadores de nacionalidad española, el peso masculino es también mayoritario, aunque más equilibrado. De los 22.917 afiliados españoles, 11.995 eran hombres, el 52,3%, frente a 10.922 mujeres, que representan el 47,7 por ciento.

La diferencia se amplía entre la población extranjera. En este colectivo se contabilizaban 1.509 afiliados, con 903 hombres y 606 mujeres. Esto supone que los varones representan el 59,8% de los trabajadores extranjeros dados de alta, mientras que las mujeres se quedan en cuatro de cada diez.

Noticias relacionadas

La evolución anual confirma además que el aumento de la afiliación extranjera se produce en ambos sexos. Respecto a marzo de 2025, los varones extranjeros pasaron de 724 a 903, con 179 más, y las mujeres extranjeras subieron de 487 a 606, con 119 más. En cambio, entre los trabajadores españoles se registra un descenso en los dos grupos: 157 hombres menos y 36 mujeres menos.