(In)visibles
Silleda visibiliza ás pioneiras do fútbol
O Concello de Silleda dedica a entrega de maio ás mulleres que en 1977 xogaron o primeiro partido feminino lembrado no municipio, unha homenaxe que coincide co Día Internacional do Fútbol Feminino e co 50º aniversario da SD Silleda
En 1977, cando o fútbol feminino aínda non tiña espazo propio nin visibilidade social, un grupo de mulleres de Silleda decidiu poñerse unha camiseta, calzar unhas botas e saír ao campo. Fixérono para disputar un partido contra mozas da Estrada, nun encontro organizado pola mocidade da vila que, co paso dos anos, quedou gravado como unha pequena gran fazaña da memoria local.
Case medio século despois, aquelas pioneiras volven ocupar o lugar que lles corresponde. O Concello de Silleda dedicaralles a nova entrega do programa (In)visibles, correspondente ao mes de maio, coincidindo co Día Internacional do Fútbol Feminino, que se conmemora este sábado 23. A data cobra, ademais, un valor simbólico especial, xa que coincide tamén coa celebración dos 50 anos da SD Silleda, o club cuxas cores vestiron aquelas mulleres nunha xornada irrepetible.
O encontro de 1977 non foi só un partido. Foi unha escena de ilusión, de atrevemento e tamén de ruptura cun tempo no que determinados espazos, entre eles os deportivos, seguían reservados case exclusivamente aos homes. Aquel día, as mozas de Silleda e da Estrada encheron o campo de expectación e emoción. O duelo acabou resolvéndose cunha tanda de penaltis na que se impuxo o conxunto local, acadando unha vitoria que aínda hoxe permanece na lembranza de quen viviu aquela xornada.
Máis alá do marcador, o verdadeiro triunfo foi outro. Foi o de verse recoñecidas nun terreo de xogo, o de compartir equipo, o de ocupar un lugar público e o de demostrar que tamén elas podían formar parte da historia deportiva do pobo. Nun contexto no que o fútbol feminino estaba lonxe da normalidade que comeza a ter hoxe, aquel partido abriu unha fenda pola que despois puideron pasar outras xeracións.
A alcaldesa, Paula Fernández Pena, salienta que esta homenaxe «é necesaria, xusta e moi emocionante», porque permite recuperar a historia dunhas mulleres que «forman parte da memoria deportiva e social de Silleda». Segundo destaca, falar de pioneiras é falar precisamente delas: «de mulleres que, cando case todo estaba por facer no deporte feminino, decidiron vestir unha equipación e saír ao campo».
Pena subliña tamén que aquel Silleda-A Estrada foi «moito máis ca un encontro de fútbol». Foi, afirma, «unha mostra de valentía, de ilusión e de liberdade», unha desas historias que axudan a entender como foi mudando a sociedade desde o cotián, desde os xestos pequenos e desde as decisións que daquela talvez non parecían históricas, pero que hoxe se len como pasos decisivos.
A lembranza chega nun momento no que as nenas e as mulleres practican fútbol con máis presenza, máis referentes e máis recoñecemento. Con todo, esa normalidade non xurdiu da nada. Construíuse sobre experiencias coma a daquelas xogadoras silledenses que, sen procuralo, abriron camiño. «Hoxe vemos con naturalidade que as mulleres xoguen, compitan e destaquen, pero iso foi posible porque antes houbo outras que deron o primeiro paso», lembra a alcaldesa.
A coincidencia co aniversario da SD Silleda reforza o sentido da homenaxe. O club cumpre 50 anos e dentro desa traxectoria tamén latexa a memoria daquel partido feminino de 1977, unha historia que forma parte da súa identidade e da identidade do propio municipio. Para o Concello, recoñecer ás protagonistas daquela xornada é tamén mirar atrás con orgullo e poñer en valor unha pegada que durante demasiado tempo permaneceu fóra dos grandes titulares.
O programa (In)visibles, impulsado polo Concello de Silleda, nace precisamente con esa vontade: iluminar nomes, vidas e episodios que contribuíron ao avance social, cultural e comunitario desde ámbitos moi diversos. Nesta ocasión, o foco sitúase no deporte, pero tamén na memoria, na igualdade e na importancia de contar a historia desde todos os seus ángulos.
Porque aquelas mulleres non só xogaron un partido. Axudaron a ensanchar o campo. E, ao facelo, deixaron unha marca que Silleda recupera agora como parte esencial da súa memoria colectiva.
