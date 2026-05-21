A Estrada servirá 5.000 litros de sidra de 25 lagares de 5 países el 6 de junio

La XIII Feira da Sidra de A Estrada se celebrará el próximo 6 de junio con cifras récord que consolidan el crecimiento de este evento: se servirán 5.000 litros de sidra, mil más que el año pasado; se ampliará la longitud de la barra principal y participarán 25 sidrerías procedentes de cinco países. Además, como principal novedad, se habilitará una zona con asientos para degustar la sidra de forma más cómoda, pensada especialmente para familias y personas mayores.

El evento tendrá lugar en la carpa instalada en la Praza do Concello, con horario de 12.00 a 15.00 horas en sesión matinal. Durante ese tramo, el ambiente estará animado por las actuaciones de Os Bregadiers y Señora DJ. Por la tarde, la programación continuará a las 19.00 horas con la entrega del Grolo de Ouro, un reconocimiento a una persona representativa del sector sidrero, seguido a las 19.30 por la actuación de Son das Tabernas. El cierre de la feria está previsto para las 21.00 horas.

PRESENTACION XIII FEIRA SIDRA EN A ESTRADA / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Como novedad, la programación se ampliará también a la noche previa, el viernes 5 de junio, cuando se celebrarán varios conciertos en el escenario de la Praza do Concello. Los grupos participantes aún están por confirmar, pero la iniciativa busca convertir la feria en un evento de mayor duración y atractivo.

La feria reunirá este año a 25 sidrerías de cinco países: España contará con 18 representantes, mientras que Portugal y Francia aportarán dos cada uno, y Chequia y Letonia uno respectivamente. Dentro del ámbito estatal destacan sidrerías procedentes de San Sebastián, Álava, Navarra, Cantabria, León y Asturias, junto a una importante representación gallega con diez lagares.

PRESENTACION XIII FEIRA SIDRA A ESTRADA / Bernabé / Javier Lalín / FDV

La hostelería local volverá a desempeñar un papel fundamental, con la instalación de puestos de comida que ofrecerán pinchos y raciones para acompañar la degustación. Además, la organización pondrá anticipadamente a la venta los vasos oficiales el sábdo 23, el miércoles 27 y el sábado 30 de mayo, y también el miércoles 3 de junio en un puesto ubicado en la Praza do Mercado, aunque el precio todavía está por confirmar.

Uno de los aspectos más destacados será el incremento tanto en la cantidad de sidra disponible como en la infraestructura del evento. Los 5.000 litros previstos buscan garantizar el abastecimiento durante toda la jornada, mientras que la ampliación de la barra permitirá mejorar la fluidez del servicio. A esto se suma la creación de un espacio diferenciado con mesas y asientos, donde los asistentes podrán disfrutar de la sidra con mayor tranquilidad e incluso con servicio, evitando así las aglomeraciones habituales en la zona de barra.

PRESENTACION XIII FEIRA SIDRA SHOWCOOKING DEL CHEF ALEX IGLESIAS / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Durante la presentación del evento se realizó también una demostración culinaria a cargo del chef de Lalín, Álex Iglesias elaboró un plato con dos productos emblemáticos de A Estrada como son el salmón y sidra, reforzando así la unión entre gastronomía y tradición local.

Motor sidrero

La Feira da Sidra es, según destacaron los organizadores, la celebración de todo un año de trabajo en un sector clave para el municipio. A Estrada es actualmente el concello con mayor producción de manzana ecológica de Europa, con más de 2 millones de kilos anuales. Esta tradición, profundamente arraigada, comenzó a recuperarse hace más de dos décadas con la plantación de nuevos pomares, consolidando hoy un modelo productivo de referencia.

En esta línea, el municipio ha impulsado también la Ruta da Sidra, presentada en Fitur, un recorrido de unos 50 kilómetros que conecta sidrerías, pomares y el paisaje rural, permitiendo a los visitantes conocer de cerca todo el proceso de elaboración y el entorno en el que se desarrolla.