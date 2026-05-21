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La revista ‘KaReal’ saca una nueva edición

El departamento de Lengua Castellana del IES Ramón Aller de Lalín publicó el número 29 de la revista KaReal, en su doble versión de papel y digital. Incluye propuestas del alumnado en las secciones Lendas do Deza o Sabes quen son?, además de una entrevista a Vanesa Lago, responsable del Centro Arqueolóxico do Barbanza. El siguiente número saldrá en diciembre.

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