El PP reitera sus críticas sobre el funcionamiento de los servicios sociales

El Partido Popular de Vila de Cruces se reafirma en su denuncia sobre la falta de planificación y el deficiente funcionamiento de los servicios sociales municipales, después de que el alcalde, Luis Taboada, acusase a los populares de «faltar deliberadamente á verdade». Así, asegura que los hechos son «absolutamente certos e facilmente comprobables» y sostiene que el departamento sufre falta de organización.

Los populares explican que el pasado viernes un concejal llamó al Concello para solicitar el número de expediente de valoración del grado de dependencia de su madre, amputada de una pierna, y que la respuesta fue que no había trabajadora social ni personal administrativo. Según su versión, el lunes acudió personalmente y la educadora familiar le indicó que no estaban ni la trabajadora social ni la administrativa y que regresase al día siguiente. Al preguntar si era habitual, afirma que la respuesta fue «é o que hai».

Los populares rechazan que se trate de una polémica política y sostienen que el problema real es que un servicio esencial dependa de soluciones improvisadas y quede sin capacidad de atención. Subrayan que no cuestionan la profesionalidad del personal municipal, sino la gestión política de un departamento clave para mayores y dependientes.

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El PP recuerda que los concellos tienen la obligación legal de garantizar los servicios sociales comunitarios básicos con medios suficientes. También advierte de que no puede confundirse la unidad administrativa con las unidades técnicas de trabajo social y educación familiar, porque desempeñan funciones distintas. Critica además que la cobertura actual se limite a una técnica dos días por semana por la tarde y que la residencia municipal carezca también de dirección. El grupo afirma que seguirá denunciando situaciones que perjudiquen a los vecinos.