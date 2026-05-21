El orgullo polar de Lalín

El alcalde de Lalín recibió ayer oficialmente en el Concello al militar lalinense Alejandro Martínez Dobarro, tras concluir con éxito su reciente campaña científica en la Antártida. Martínez Dobarro formó parte de la dotación del buque de investigación oceanográfica Hespérides, una de las plataformas tecnológicas más avanzadas de la Armada Española y pieza fundamental en la exploración de los ecosistemas polares. En la recepción institucional, en la que también participó la concejala Paz Pérez, el gobierno local quiso destacar la relevancia de su labor en una misión de alta complejidad técnica y científica.

A sus 37 años, Alejandro Martínez tiene el empleo de sargento contramaestre en el navío científico, desempeñando funciones críticas de asistencia a la navegación y gestión de trabajos de cubierta. Su vínculo con Lalín se remonta a su adolescencia y, desde su ingreso en la Armada en 2007 con solo 18 años, se ha forjado una carrera ejemplar. Esta última misión le ha llevado a navegar más de 12.500 kilómetros en condiciones ambientales extremas, demostrando una capacidad de sacrificio y una profesionalidad que el Concello ha querido poner como ejemplo para la juventud local. El acto sirvió para subrayar tanto su pericia técnica como también su vocación de servicio y compromiso con la investigación científica internacional. Al portar el nombre de Lalín hasta los confines del continente antártico, Martínez Dobarro se convierte en un embajador de los valores de esfuerzo y dedicación que definen a la comunidad gallega en el mundo.