Los nueve centros educativos de A Estrada debaten sobre sus necesidades

Tras la «histórica manifestación» por la enseñanza pública del pasado 6 de mayo en A Estrada, familias, profesorado y alumnado de los nueve centros educativos del municipio se reunieron «para ir juntos allí donde se decida sobre la enseñanza estradense». El IES Manuel García Barros acogió una reunión de miembros de la comunidad educativa de todos los centros públicos de A Estrada —seis CEIP y tres IES—, en la que familias, profesorado y alumnado tuvieron la oportunidad de poner en común problemas y necesidades específicas, así como establecer prioridades.

Los nueve centros coinciden en la idea de que «defender la educación pública de A Estrada es defender nuestro futuro». Para garantizar una educación digna, la comunidad educativa considera imprescindibles tres condiciones: más personal para atender la diversidad del alumnado, instalaciones dignas y seguras donde desarrollar el aprendizaje y una distribución racional del alumnado entre centros que evite desequilibrios y garantice la continuidad de la enseñanza en el rural.

La reunión sirvió también para profundizar en las problemáticas comunes, debatir la organización de nuevas acciones, analizar qué propuestas están dispuestos a llevar a cabo y quiénes se encargarían de organizarlas una vez decididas.

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En el encuentro participaron representantes de los CEIP de Codeseda, Figueiroa, Manuel Villar Paramá, Oca, O Foxo y Pérez Viondi, además de los IES Losada Diéguez, Avelina Valladares y Manuel García Barros.