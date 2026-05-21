Noceda Rock: dez anos de música e cultura na carballeira
O certame da Asociación Cultural Bolarqueira xuntará a referentes da música actual galega e propostas lúdicas para todos os públicos
O rumor das follas na emblemática Carballeira de Lamas pronto se verá superado polo ruxido eléctrico dos amplificadores e o latexo colectivo dunha aldea que fixo do rock a súa propia bandeira de identidade e resistencia rural. A décima edición do Noceda Rock é a celebración dunha identidade compartida que medrou forte entre vellos carballos. Este aniversario redondo, que se celebrará os vindeiros días 13 e 14 de xuño de 2025, promete converter a parroquia lalinense nun fervedoiro de actividade, apostando por unha programación interxeracional que abraza dende os nenos ata os maiores, demostrando que a cultura non entende de idades cando hai paixón e ganas de construír comunidade real.
Na presentación oficial do evento, que contou coa presenza de Diego Rodríguez, membro da asociación organizadora, e o edil Marcos Mariño, subliñouse o esforzo humano e loxístico que supón manter viva esta cita. Pablo Romeo, da Asociación Cultural Bolarqueira, lembrou con emoción as orixes do proxecto: «Cada ano é un novo reto organizar este festival despois de que empezáramos como unhas festas de veciños en novembro de 1998». Segundo explica Romeo, a filosofía que impulsa a maquinaria do festival permanece intacta dez anos despois: «Como todos os anos o obxectivo é apoiar a cultura, a música e a lingua galega con entrada de balde á Carballeira de Lamas».
A esencia visual desta edición conmemorativa queda reflectida no seu cartel, unha obra cargada de simbolismo creada pola artista Carlota Salgado, natural de Merza. A peza recolle a alma do festival mediante unha iconografía cargada de intención: un carballo ao revés que amosa as súas raíces ao ceo, unha guitarra eléctrica que loce unha fouce no seu mastro como símbolo de traballo, e unha camiseta punk con estampado de tartán.
Ante algunhas voces que cuestionaron nos últimos tempos o apoio institucional á cita lalinense, a concelleira de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, amosouse tallante durante a rolda de prensa ao defender a importancia da colaboración directa coa Asociación Cultural Bolarqueira. «Poucos festivais hai na comarca deste tipo, que consigan mover á xente desde Lalín a esta parroquia. Desde o Concello organizamos cousas para todos os veciños e procuramos axudar a todas as asociacións. Polo tanto, mantemos o convenio con esta asociación», explicou Blanco.
A xornada do sábado 13 arrancará cun marcado carácter tradicional e lúdico. Desde as 16.00 horas, o campionato de billarda e o esperado «Faladoiro Noceda Rock» servirán de antesala para unha tarde que tamén contará coa arte da improvisación oral nun obradoiro de regueifas. Pero será ao caer o sol, a partir das 20.00 horas, cando a enerxía estoure definitivamente coas actuacións de auténticos referentes do panorama musical galego actual como Dakidarría, Keltoi!, Ruxe Ruxe ou Tiro na Testa, que estarán acompañados polas melodías de Chorima e o ritmo final de Xirel DJ e Cadapía DJ para pechar a noite nun ambiente de festa.
O domingo 14 o festival cambiará o seu ritmo por unha cadencia moito máis familiar e de convivencia comunitaria. Tras unha clase maxistral de batería, a música de Roseira Brava porá a banda sonora á sesión vermú, que precederá ao xa clásico e multitudinario xantar popular na carballeira. Pola tarde, o espazo «Noceda Rock Miúdo» tomará o relevo con xogos deseñados para todas as idades e o espectáculo de Cristina Collazo, pechando este ciclo conmemorativo o directo da banda The Crowd . O evento mantén os sus pilares fundamentais: entrada de balde, acampada, servizo de autobús dende a Praza de Loriga ás 19.30 horas (7 euros), gastronomía e artesanía.
