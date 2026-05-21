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Una joven herida leve tras una colisión en el polígono Lalín 2000

Vehículos implicados en una colisión en el polígono Lalín 2000

Vehículos implicados en una colisión en el polígono Lalín 2000 / Emerxencias Lalín

Ángel Graña

Lalín

Un accidente de tráfico registrado a media mañana de este jueves en el polígono industrial Lalín 2000 se saldó con una persona herida de carácter leve. El suceso se produjo en torno a las 10.50 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron la alerta por una colisión en el parque empresarial lalinense.

A consecuencia del impacto, una mujer sufrió un golpe en la cabeza. Tras una primera valoración en el lugar de los hechos, fue trasladada por los servicios sanitarios a la Clínica Deza para recibir atención médica y realizar un seguimiento de la contusión, aunque inicialmente su estado no revestía gravedad.

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Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local y miembros de Emerxencias Lalín, quienes se encargaron de regular el tráfico y asegurar la zona. Además de la asistencia a la víctima, los operarios de emergencias realizaron labores de limpieza en la calzada para retirar los restos de los vehículos y posibles vertidos, restableciendo la seguridad vial en el vial afectado poco después.

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