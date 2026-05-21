Accidente
Una joven herida leve tras una colisión en el polígono Lalín 2000
Un accidente de tráfico registrado a media mañana de este jueves en el polígono industrial Lalín 2000 se saldó con una persona herida de carácter leve. El suceso se produjo en torno a las 10.50 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron la alerta por una colisión en el parque empresarial lalinense.
A consecuencia del impacto, una mujer sufrió un golpe en la cabeza. Tras una primera valoración en el lugar de los hechos, fue trasladada por los servicios sanitarios a la Clínica Deza para recibir atención médica y realizar un seguimiento de la contusión, aunque inicialmente su estado no revestía gravedad.
Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local y miembros de Emerxencias Lalín, quienes se encargaron de regular el tráfico y asegurar la zona. Además de la asistencia a la víctima, los operarios de emergencias realizaron labores de limpieza en la calzada para retirar los restos de los vehículos y posibles vertidos, restableciendo la seguridad vial en el vial afectado poco después.
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