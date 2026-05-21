Un herido en una colisión en Margaride
Una persona resultó herida en la tarde de ayer tras producirse una colisión entre dos vehículos a la altura de la parroquia silledense de Margaride. Según informa el 112, el choque por alcance se produjo en el kilómetro 305 de la Nacional 525. El herido fue atendido en el lugar por personal sanitario del 061.
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