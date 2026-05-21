Goza do Ulla reserva cuatro rutas para Deza y Tabeirós-Montes

El coto de Ximonde acogió la presentación del Goza do Ulla 2026, un programa de senderismo por los concellos bañados por el citado río, desde su nacimiento en Antas de Ulla hasta la desembocadura en la ría de Arousa. La edición incluye 19 rutas en 20 municipios.

Deza estará presente en tres recorridos: Agolada abrirá su participación el 1 de agosto con Canle de Ramil; Vila de Cruces compartirá con Touro As dúas beiras do Ulla el 12 de septiembre; y Silleda acogerá el 3 de octubre A Xunta dos ríos Deza-Ulla. En Tabeirós-Montes, A Estrada celebrará el 29 de agosto Os Sons do Ulla. En la presentación estuvieron alcaldes y concejales de los municipios adheridos al proyecto, entre ellos, Mari Carmen Durán Lea (A Estrada), Mónica González Conde (Silleda) y Noemi Lois Blanco (Vila de Cruces).

El calendario empieza el 30 de mayo en Boqueixón, con el Roteiro dos Pescadores, y sigue el 6 de junio en Dodro, con As Brañas de Laíño. Tras la cita del 12 de julio en Antas de Ulla, Ulloando polo Nacemento, llegarán Agolada y Vedra, esta última por la Vía da Prata-San Xoán da Cova, el 2 de agosto. Después de A Estrada se sucederán Pontecesures á beira do Ulla,el 30 de agosto; O Muíño do Alemán (Monterroso), el 5 de septiembre; la Ruta da Ribeira do Ulla Teense , el 6 de septiembre; y la citada As dúas beiras do Ulla.

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El tramo final incluye Xiabre, o Ulla e a ría, en Vilagarcía; Torrentes de Mácara, en Palas de Rei; Fervenza das Hortas, en Arzúa; O Ulla, entre patrimonio e tradición, en Valga; As Tres Cruces, en Rianxo; San Cibrán, en Catoira; Polas beiras do Ulla, en Padrón; y Beigondo, en Santiso, el 24 de octubre.