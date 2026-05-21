Gonzalo González presenta este sábado un libro sobre Catasós

El lalinense Gonzalo González presenta este sábado a las 18.00 horas en el auditorio municipal un nuevo libro. Caminos y raíces de la parroquia de Santiago de Catasós es el título de la publicación, un recorrido íntimo por la pedanía en la que nació el autor. Recupera caminos, fiestas, leyendas o parajes mediante testimonios vecinales.