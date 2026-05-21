La Fundación cierra 2025 con saldo negativo debido a las amortizaciones

El patronato de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada (FECAE) aprobó este miércoles por unanimidad las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025. Las cuentas, formuladas por el comité ejecutivo y auditadas por BM Neira Auditores, reflejan un resultado económico negativo de -27.093,45 euros, aunque la Fundación subraya que todas las facturas contabilizadas al cierre del ejercicio se encuentran completamente pagadas. Asimismo, destaca que, de no computarse las amortizaciones, que ascendieron a -30.383,40 euros, el resultado operativo ofrecería un beneficio de 3.289,95 euros.

En la reunión participaron Gabriel Alén y Agustín Reguera, por parte de la Xunta de Galicia; Gonzalo Louzao, Manuel Magariños y Luis López, en representación del Concello da Estrada; Belén Cachafeiro, Javier Tourís y Jorge Cubela, por la Diputación de Pontevedra; José Luis Terceiro, de la Asociación Comarcal de Empresarios, y Miguel Ángel García, de la Cámara de Comercio.

Cabe destacar que, si bien el informe de auditoría determina que las cuentas expresan «la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación», los auditores señalan la necesidad de poner en marcha un plan de viabilidad que permita garantizar la continuidad de la institución mediante vías adicionales a las aportaciones de los patronos.

Por otra parte, el presupuesto se liquidó por un importe de 200.906,85 euros, con una desviación total de 62.985,15 euros. En concreto, los consumos de explotación estaban presupuestados en 82.240 euros y se liquidaron en 44.918,29; los gastos de personal pasaron de una previsión de 120.541 euros a una liquidación de 105.285,05; mientras que las ventas, inicialmente presupuestadas en 165.574 euros, se liquidaron finalmente en 74.747,91 euros.

En el apartado de ingresos, las subvenciones de explotación recibidas ascendieron a 72.035,40 euros. De esta cantidad, 45.300 euros correspondieron a la aportación anual de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración; otros 5.735,40 euros se destinaron a obras y 21.000 euros procedieron del Concello da Estrada. Además, el ejercicio registró un incremento de la tesorería de 17.776,75 euros y una disminución del capital en funcionamiento, referido a clientes, de 10.035,33 euros.

En cuanto a la actividad ferial, la Fundación desarrolló durante 2025 su calendario habitual, que incluyó la Feira de Oportunidades do Comercio e a Feira de Antigüidades, el Salón do Vehículo de Ocasión, la Feira do Moble de Galicia y el Salón do Vehículo Clásico, consolidando así la presencia del recinto ferial estradense como referente en la provincia de Pontevedra.

Noticias relacionadas

De cara a 2026, la Fundación mantendrá el calendario ferial aprobado por el Padroado y continuará trabajando en la ampliación de usos del recinto para incrementar los ingresos propios.