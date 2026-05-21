Fiesta familiar de final de temporada en la EFL

La Escola de Fútbol Lalín celebrará el final de la temporada con una fiesta familiar programada para el 6 de junio en el Campo Manuel Anxo Cortizo de la capital dezana. El evento comienza a las 12.00 horas con hinchables y juegos, seguido de una comida familiar a las 14.00 horas y música con DJ. Los tickets tienen un precio de 15 euros para niños hasta 14 años y 25 euros para adultos. Los venden en el Bar do Pepe o técnicos y directivos antes del 31 de mayo.