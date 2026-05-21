La Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces incluye una exposición con medio centenar de ejemplares

La Festa Gastronómica do Galo de Curral de Vila de Cruces cumple el último domingo de este mes su 32ª edición. Dado que el confinamiento de aves para evitar contagios por la gripe aviar remató a principios de abril, la cita podrá albergar, como en anteriores convocatorias, una exposición de animales vivos. Participará medio centenar de ejemplares cebados por 20 explotaciones, según indica el presidente de la Asociación de Criadores de Galo de Curral, Evaristo Rodríguez. Además, habrá también en torno a medio centenar de gallos sacrificados, para su venta.

El programa arranca a las 12.00 horas en la Praza Juan Carlos I y su entorno, e incluye además una degustación de esta carne, preparada por el cocinero José Antonio Asorey Torres. El dueño del restaurante 'Onde Antonio Mouriscade' elaborará más de 500 raciones, a un precio simbólico de 3 euros y en dos versiones: o bien con patatas o bien con habas. Este cocinero explica que la carne se sazona el día anterior con vino branco, ajo, perejil, laurel, sal y pimienta. «Estofarémolo durante máis de dúas horas e media, cociñándoo en aceite de oliva e na graxa que vai soltando a propia carne. As patacas prepáranse nesa mesma salsa» y forman parte de una guarnición que completan guisantes y setas.

En cuanto a la versión tradicional del gallo estofado con habas naturales, la condimentación y el estofado siguen los mismos pasos que acabamos de mencionar pero, cuando la coción está controlada, se añaden las habas para que su almidón espese la salsa.

Crianza en libertad

La carne que protagoniza esta fiesta gastronómica de Cruces tiene un año de vida. Evaristo Rodríguez recuerda que el gallo de corral pertenece a la raza autóctona de Mos, «e na actualidade xa se vende máis có galo rubio do país. O noso galo está sen castrar e goza dunha crianza artesanal en libertade a base de cereais, verduras e legumes, para que a carne non colla tanta graxa e o engorde sexa máis lento, adquirindo un sabor intenso».