A Estrada, promesa del sector turístico

Touroperadores, agencias de viajes y representantes del sector turístico participaron este miércoles en A Estrada en un encuentro profesional destinado a analizar el potencial del municipio como destino turístico. La iniciativa forma parte de un Fam Trip impulsado por la Diputación de Pontevedra, el Concello estradense y el sector de la sidra con el objetivo de que empresas conozcan de primera mano los recursos turísticos de la zona y puedan incorporarlos a su oferta comercial.

La jornada incluyó visitas a lagares y a algunos de los atractivos patrimoniales y paisajísticos del municipio, entre ellos el Pazo de Oca. Posteriormente, participantes y agentes locales se reunieron en el Restaurante Samaná para celebrar un workshop centrado en el intercambio de impresiones y en la búsqueda de estrategias que permitan consolidar a A Estrada dentro de las rutas turísticas.

Asistentes al ‘workshop’ en el Samaná.

En el encuentro participaron firmas como Interrias, Grupo Airmet, la Asociación Galega de Axencias de Viaxes, Amextrem-Agetan, la Federación Galega de Turismo Rural y la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia restauradores, hoteleros, propietarios de casas de turismo rural y empresas de servicios del municipio.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, destacó durante su intervención la importancia de aprovechar esta oportunidad para dar a conocer el territorio. «Esta experiencia está pensada para que descubráis un municipio que es nuestra casa, pero que mantiene siempre sus puertas abiertas para quien quiera acercarse», señaló el regidor.

Louzao incidió también en el valor simbólico del lema turístico «A Estrada é camiño», recordando la histórica vinculación del municipio con las rutas de peregrinaje. «Somos un destino auténtico, todavía por descubrir para muchos viajeros, y estamos convencidos de que A Estrada puede formar parte de esas nuevas experiencias que buscáis ofrecer», afirmó.

Durante el foro se realizó además un repaso por algunos de los grandes reclamos locales, desde los paisajes fluviales del Ulla y el Umia hasta eventos como la Rapa das Bestas de Sabucedo, la Festa do Salmón o la Feira da Sidra, sin olvidar el importante patrimonio románico.

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El programa del Fam Trip continuará hoycon una visita a Sabucedo para conocer el curro y con la presentación de la próxima edición de la Feira da Sidra, que incluirá también un showcooking gastronómico.