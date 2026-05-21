La Diputación alega que los pasos elevados en la carretera Prado-O Corpiño fueron solicitados por vecinos

La instalación de pasos elevados de reducción de velocidad en la carretera que conecta los núcleos de Prado y O Corpiño, en Lalín, ha provocado reacciones diversas entre los vecinos de las parroquias de la traza de este vial. La colocación de los conocidos como lomos de burro surgió, recuerda la Diputación provincial, a raíz de solicitudes particulares y de asociaciones de vecinos de la zona. Estas demandas [así consta en varios acuerdos tomados por la junta de gobierno local de Lalín] llegaron al organismo provincial como propietario de la carretera a través del propio ayuntamiento. Así, desde el ejecutivo provincial se indica que los pasos elevados «existentes na actualidade instaláronse a petición de veciños e asociacións veciñais e a meirande parte destas solicitudes foron trasladadas desde o propio Concello».

En consecuencia, la Diputación descarga esta actuación en las demandas vecinales y remarca que la colocación de estos pasos elevados que algunos vecinos consideran excesivos y de gran altura, no fue a iniciativa propia. En este sentido añade que del mismo modo que acontece en el conjunto de la Rede Provincial de Estradas, las solicitudes de colocación de nuevos elementos de calmado de tráfico son analizadas por los servicios técnicos de la este organismo, «que valoran en cada caso a súa idoneidade e viabilidade técnica, sempre primando criterios de seguridade viaria».

Recientemente la Diputación hizo públicos los balances de tráfico en las carreteras de su propiedad en la provincia. En esta, la EP-6005, Prado-Bodaño, la Intensidad Media Diaria (IDM) registrada en el año 2024 se situó en 745 vehículos. Es el último dato oficial, en este caso estimado, en la red de aforos. Este volumen de circulación contrasta con el que hubo doce meses antes, cuando la media diaria era de 1.135 vehículos, también con estimaciones. Por encima del millar de desplazamientos diarios se mantuvo los últimos años y solo en 2019 el organismo provincial contó con una medición real, arrojando un balance de 1.285 vehículos. En todo caso con el dato más reciente, de 2024, entonces no se habían colocado los lomos de burro.

Recogida de firmas

Mientras, los vecinos que emprendieron una recogida de firmas contra estos pasos elevados y la instalación de más suman adhesiones. Lucía Galego, una de las impulsoras, asegura que carnicerías de la zona y establecimientos de hostelería habilitarán recogida de apoyos en sus negocios. También se interesó, indica, el párroco de O Corpiño y locales de restauración de la zona próxima al santuario. En Lalín estarán disponibles en bares y en comercios. Por ahora tienen algo más de 300 rúbricas.