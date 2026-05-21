El curso de igualdad de Lalín cumple 21 años consecutivos como referente académico y social

Lalín reafirma su compromiso con el feminismo y la justicia social al presentar la programación de la que será la vigésimo primera edición de su seminario de referencia. El curso «Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0» desplegará en la capital dezana un intenso y ambicioso programa académico que arrancará el próximo martes 7 de julio. La presentación oficial de esta nueva convocatoria fue realizada por Milena Villar y Susi Payo, codirectoras del curso, quienes estuvieron acompañadas por la teniente de alcalde, Paz Pérez.

Durante el acto de presentación, Milena Villar quiso poner en valor el enorme prestigio y la trayectoria de esta convocatoria, señalando ante los medios que: «É un curso referente a nivel social e académico, o máis lonxevo da Universidade de Verán e tamén o mellor valorado». Por su parte, Susi Payo incidió en la excelencia de los contenidos y la relevancia de las figuras invitadas este año, subrayando que el curso cuenta «cun panel de relatos de primeiro nivel». Asimismo, la teniente de alcalde Paz Pérez tuvo un especial y emotivo recuerdo para la que fuera directora del curso durante años, María José Méndez, y vaticinó con optimismo que el seminario «cumprirá con creces as bodas de prata».

El evento, que se celebrará en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, forma parte de la oferta de la Universidad de Verano de la USC y otorgará 2 créditos ECTS a los alumnos participantes. La jornada inaugural del martes 7 de julio correrá a cargo de Miguel Lorente Acosta, médico forense de prestigio y experto de la OMS, quien impartirá la ponencia titulada «Violencias machistas. Radiografía actual». Esa misma jornada contará con la participación de la cineasta Mabel Lozano, que presentará su trabajo «Non se move e non fala». La tarde continuará con la intervención de la investigadora Mónica Alario sobre «Masculinidade hexemónica, pornografía e manadas» y concluirá con la artista visual Yolanda Domínguez, que analizará la «Comunicación dixital sen estereotipos».

El miércoles 8 de julio el foco se desplazará hacia el análisis de las nuevas masculinidades y la cultura jurídica. La doctora Caterina Canyelles i Gamundí abrirá la sesión matutina con la conferencia «Machismo e cultura xurídica», dando paso posteriormente al catedrático Octavio Salazar y su análisis sobre «A masculinidade como dispositivo de poder entre a manosfera e os homes novos». Por la tarde, la experta Carmen Ruiz Repullo abordará la influencia de las redes en la juventud con «As tobeiras dixitais e a súa influencia na violencia patriarcal», mientras que el doctor Iván Gómez Beltrán ofrecerá herramientas prácticas con la ponencia «Claves para traballar a masculinidade na aula».

La tecnología y los nuevos retos de la era contemporánea centrarán la jornada del jueves 9 de julio. Tras la proyección del documental «Regueifando con pracer» de Raquel Doallo y María García, la antropóloga Lara Gil y la educadora Cristina de Tena tratarán un tema de creciente relevancia social: la «Gordofobia». La sesión de tarde contará con Soraya Calvo González, quien disertará sobre «Algoritmos, influencias mediáticas e modelos de éxito social: educación sexual coeducativa no marco da IA». Finalmente, la profesora Ana María Aba Catoire cerrará el día analizando el binomio entre «Dereito dixital e intelixencia artificial».

El broche final llegará el viernes 10 de julio con la periodista de El País, Isabel Valdés, que abrirá la mañana con «Violadas ou mortas. Un alegato contra todas as manadas e os seus cómplices». Como cierre académico de altura, la socióloga Amparo Tomé impartirá la ponencia de clausura «Coeducar para previr a violencia contra nenas e mulleres e incomodar ao patriarcado», antes del acto institucional final a las 14.00 horas.

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La matrícula para este curso ya se encuentra abierta y el plazo para inscribirse permanecerá activo hasta el próximo 26 de junio. Los costes de inscripción se han fijado en 70 euros para los alumnos matriculados en la USC y de 120 euros para el resto de asistentes interesados. La inscripción puede formalizarse a través de la plataforma web oficial de la Universidad de Verano de la USC o solicitando información en la Oficina de Igualdade del Concello de Lalín.