Concierto de Ejazz en el Casino el domingo
El Casino de Lalín acoge el domingo (13.00 horas) el concierto del cuarteto Ejazz. La formación de canto está formada por Carmen Rey, responsable de los arreglos y de la dirección musical, además de por Ángeles Dorrio, Betty Queiro y Marga Ramos. La formación versiona a capella distintos temas con su voz como único instrumento. El recital será en la cafetería de la sociedad, con entrada gratuita para socios y de taquilla inversa para los demás asistentes.
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