Letras Galegas
A Carreira pola Lingua e un recital poético, entre vindeiros actos en Lalín
redacción
Lalín continúa esta semana coa programación de Lalín nas Letras 2026 con novas actividades centradas na lingua galega, a creación literaria e a figura de Begoña Caamaño. Tras o Serán das Letras, o calendario inclúe propostas dirixidas tanto aos centros educativos como ao público xeral. A primeira cita será a Carreira pola Lingua, que se celebrará este venres, de 10.00 a 13.00 horas, na Praza de Galicia. Nela participarán centros educativos co obxectivo de promover o uso do galego dun xeito lúdico e participativo.
A programación municipal continuará o sábado na Praza da Igrexa. Ás 12.00 horas terá lugar o espectáculo As mil e unha, unha proposta escénica sobre Begoña Caamaño a cargo de Vero Rilo e Luís Iglesias, pensada para achegar a figura da autora homenaxeada a todos os públicos. Ese mesmo día, ás 18.00 horas, celebrarase un recital poético amenizado por Leticia Rey e Iago Mouriño e presentado por Avelino Jácome. Participarán Alexandre Corbillón, Carmeliña García, Armando González, Juan José Liñares, Rolando Medina e Laura Falgueras, que lerán poemas ou textos breves en galego.
A iniciativa busca fomentar a creación literaria, dar visibilidade ao talento local e converter a celebración das Letras Galegas nun espazo de encontro arredor da palabra, da música, da oralidade e da participación cidadá.
