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Los bomberos retiran dos árboles en Silleda

Una dotación del parque intercomarcal de bomberos acudió en la mañana de ayer al lugar de O Campo, en la parroquia silledense de Negreiros, para retirar un par de árboles inclinados sobre la calzada. La intervención se debió porque impedían el paso de los autocares escolares que circulan por la zona.

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