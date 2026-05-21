El BNG pide unanimidad para reclamar la mejora integral de la carretera

El BNG defenderá en el pleno de Cerdedo Cotobade de hoy una moción para exigir al Ministerio de Transportes una actuación integral en la N-541 a su paso por el municipio con el objetivo de mejorar la seguridad vial. El portavoz nacionalista, Ernesto Filgueira, instó al resto de la corporación a apoyar unánimemente la iniciativa y reclamó actuar «con una sola voz» para reclamar mejoras en una carretera que, aseguró, «tiene que dejar de ser la vía peligrosa que es en la actualidad».

Filgueira recordó además que el Senado aprobó este lunes una moción impulsada por el BNG y defendida por la senadora Carme da Silva que recoge las mismas demandas planteadas ahora en el Concello y que busca acabar «con décadas de desidia e inacción» por parte de los sucesivos gobiernos estatales.

Noticias relacionadas

Entre las medidas incluidas figuran la realización de una auditoría de seguridad vial, la reposición integral del asfaltado con materiales antideslizantes y la corrección de peraltes. Asimismo, la propuesta reclama medidas de calmado de tráfico en Cerdedo, una pasarela peatonal en Calvelo, mejoras de iluminación en varios tramos y un paso inferior peatonal en Tenorio.