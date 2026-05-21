El BNG denuncia el hormigonado del empedrado del monasterio de Dozón

El BNG ha registrado en el Parlamento de Galicia varias iniciativas para reclamar la protección del monasterio de San Pedro de Vilanova, en Dozón, y pedir explicaciones a la Xunta por la actuación realizada en el entorno del monumento, donde el antiguo camino empedrado que rodeaba el templo fue cubierto con hormigón lavado.

El camino empedrado junto al templo, antes de la actuación municipal. / Cedida

La formación considera «paradoxal» la situación del patrimonio local, ya que, pese a contar con elementos de relevancia histórica y cultural, el catálogo de Bienes de Interés Cultural de la Xunta no recoge ninguna referencia al municipio. El monasterio, una construcción románica de los siglos XII y XIII situada en el lugar de Mosteiro, figura en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico desde 1991 y en el Plan Básico Autonómico, pero no cuenta con declaración BIC.

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La diputada Ariadna Fernández sostiene que esta situación deja el inmueble «nunha evidente situación de vulnerabilidade» y critica la delegación en los concellos de competencias patrimoniales que antes correspondían a la Administración autonómica, al entender que «pon en risco a conservación do patrimonio galego». El BNG pide un informe técnico sobre las obras, financiadas con más de 70.000 euros de la Deputación de Pontevedra, y que se inicie el procedimiento para declarar BIC el monasterio.