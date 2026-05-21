Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE UU imputa a Raúl CastroStellantis y la china DongfengEnsayo Aéreo VigoVigo a 30 gradosCaso Plus Ultra ZapateroCaso Mango: detención Jonathan AndicFeria Navalia
instagramlinkedin

Ayudas a colectivos de mujeres de Lalín

El Concello de Lalín destina un total de 6.000 euros en ayudas para las asociaciones de mujeres del municipio. Según el extracto de las bases de la convocatoria publicado en el BOPO, los colectivos pueden solicitar estas aportaciones municipales durante los próximos 15 días hábiles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents