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Arroz a la milanesa con osobuco, en Silleda

La Asociación de Mulleres de Silleda organiza mañana, a las 20.30 horas, en su sede, una degustación de arroz a la milanesa con osobuco a cargo de Laura Emanuelle. Hoy finaliza la inscripción a 10 euros llamando a los teléfonos de información, 625 901 579 o 646 334 568.

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