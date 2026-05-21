Cogami
Alumnado de Fortec de Silleda visita el centro de Medelo
Redacción
Un grupo de 27 estudiantes y dos profesionales del centro de formación Fortec de Silleda visitó las instalaciones del centro de atención diurna que Cogami tiene en Medelo para compartir una jornada de convivencia con las personas usuarias y conocer el funcionamiento de sus servicios.
El alumnado que cursa el Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales pudo recorrer las instalaciones del centro y conocer in situ el desarrollo de los diferentes talleres y actividades que se llevan a cabo en el día a día.
El centro de Medelo acoge cada semana a 30 personas con discapacidad, que acuden de lunes a viernesde mañana y tarde. En este recurso reciben apoyos personalizados orientados a mejorar su autonomía personal y a favorecer su bienestar y el de sus familias. Entre los servicios que se ofrecen se incluyen programas rehabilitadores como gimnasia de mantenimiento, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y apoyo psicológico.
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