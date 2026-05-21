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Abiertas las ayudas para las asociaciones de mujeres de Lalín

El Concello de Lalín destina un total de 6.000 euros en ayudas para las asociaciones de mujeres del municipio para actividades a desarrollar durante el presente año. Según el extracto de las bases de la convocatoria publicado en el BOPO, los colectivos pueden solicitar estas aportaciones municipales durante los próximos 15 días hábiles. Las bases pueden consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

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