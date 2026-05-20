Vuelco en Moimenta y colisión en Margaride con dos personas heridas

Una vecina de Melide ha resultado herida tras volcar con su turismo en la N-640, en el punto kilométrico 156, la altura de la parroquia de Moimenta, en Lalín.

Fue evacuada en ambulancia al PAC de Lalín, con dolores en la espalda. En el operativo intervino Emerxencias de Lalín, agentes de Tráfico y el 061.

Noticias relacionadas

También este miércoles otra persona resultó herida tras producirse una colisión entre dos vehículos a la altura de la parroquia silledense de Margaride. Según informa el 112, el choque por alcance se produjo en el kilómetro 305 de la Nacional 525. El herido fue atendido en el lugar por personal sanitario del 061.