Formación
La UVigo finaliza la formación sobre inteligencia artificial en Lalín
El edificio sociocultural de Lalín acogió la tercera y última jornada formativa de la UVigo sobre divulgación científica para mayores de 50 años, en la que tomaron parte 18 personas. La actividad se desarrolló en colaboración con la admistración municipal y, centrada en la inteligencia artificial, fue impartida por Pedro Cuesta Morales. Los asistentes recibieron conocimientos sobre el funcionamiento de la IA generativa y sus usos en la vida diaria.
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