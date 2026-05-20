Usuarios de la residencia de Silleda visitarán el Parlamento

Las residencias de mayores de O Milladoiro y Silleda han organizado de forma conjunta una visita al Parlamento de Galicia, prevista para el próximo lunes día 25. En la actividad participarán alrededor de 40 usuarios de ambos centros asistenciales, que estarán acompañados por profesionales de las dos residencias durante el desplazamiento.

La iniciativa forma parte de la programación de actividades promovidas por estas instituciones para favorecer la convivencia, la participación social y el conocimiento de espacios representativos de Galicia. La visita comenzará a las 10.00 horas e incluirá un recorrido por las instalaciones de la cámara autonómica y la jornada concluirá con un café de confraternidad entre los usuarios de ambos centros gestionados por Coviastec.