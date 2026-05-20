Taboada niega problemas en el funcionamiento de Servicios Sociales

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, acusa al PP local de difundir afirmaciones falsas sobre la atención social municipal y de hacer política «baseada no ruído e na desinformación». El regidor considera especialmente grave que se sostenga que el departamento de Servizos Sociais estaba cerrado o sin atención, cuando, según explica, está integrado por tres profesionales: trabajadora social, administrativa y educadora familiar.

El gobierno local asegura que la ausencia puntual de alguna de ellas no implica que el servicio quede sin atender y señala que este lunes había personal municipal en el departamento. De hecho, afirma que un concejal del PP acudió a las dependencias y fue atendido por una de las técnicas, por lo que decir después que «non había ninguén» o que el servicio estaba «pechado» supone, a juicio del alcalde, faltar deliberadamente a la verdad.

El mandatario añade que la baja de la trabajadora social titular está siendo cubierta por otra profesional que atiende presencialmente los martes y jueves por la tarde. Las citas, indica el Concello, se conceden con agilidad dentro de la misma semana o incluso en el propio día, y también se presta atención sin cita previa cuando hay disponibilidad. Además, el gobierno municipal sostiene que los expedientes se tramitan al día y que no existe en este momento ninguna solicitud pendiente por parte del Concello.

Taboada desvía el foco hacia la Xunta de Galicia, a la que atribuye los principales retrasos en esta materia. El alcalde señala que «o verdadeiro problema está nos retrasos da Xunta de Galicia, administración competente nesta materia, que está tardando máis dun ano en resolver expedientes de dependencia, mesmo en casos prioritarios de persoas maiores de 90 anos, e máis de dous anos nas valoracións de discapacidade».

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El regidor defendió también la labor de la concejala de Benestar Social, Noemi Lois, y del personal del departamento, destacando «o esforzo, a implicación e a dedicación diaria» en un contexto de falta de recursos