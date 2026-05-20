La ilustradora estradense Rosa de Cabanas "viaja" al Festival Interceltique de Lorient

La ilustradora Rosa de Cabanas dará este año el salto internacional con la exposición "As que fan a festa", que formará parte del programa del Festival Interceltique de Lorient. La creadora estradense presentará en Francia una colección centrada en el papel de las mujeres en la música y la celebración tradicional, en lo que supone su primera muestra fuera de España.

La propuesta llegó a través de la coordinadora de la delegación gallega, quien contactó con la artista tras conocer su trabajo, especialmente sus calendarios ilustrados. “Viron o meu traballo e entenderon que podía encaixar co espírito do festival, que non é só música, senón tamén outras disciplinas”, explica.

El festival, que se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto, combina conciertos con actividades culturales como cine o exposiciones. En este contexto, Galicia estará representada también desde las artes plásticas, con un espacio expositivo en el palacio de congresos donde se mostrará la obra de Rosa de Cabanas durante todos los días del evento.

La exposición reúne principalmente una serie de ilustraciones pertenecientes al calendario de 2025, con unas doce piezas centradas en mujeres vinculadas a la música tradicional. A ellas podrían sumarse algunas obras de colecciones anteriores o nuevas, hasta completar alrededor de quince trabajos.

“Quixen poñer en valor o papel da muller como transmisora da música tradicional, como gardiá de melodías, coplas e saberes”, señala. Las imágenes muestran escenas diversas como mujeres tocando instrumentos, bailando o participando en fiestas, pero también en espacios cotidianos donde esa cultura se ha transmitido históricamente.

Las protagonistas no tienen identidad concreta. Son figuras anónimas, muchas inspiradas en fotografías o en capturas de vídeo de celebraciones populares. “Son mulleres anónimas, pero representan algo colectivo, unha memoria compartida”, explica la artista.

El proceso creativo parte de una intensa labor de documentación visual. “Paso moito tempo buscando imaxes, creando unha biblioteca moi grande, e despois selecciono as que me din algo. Esa é a parte máis difícil”, reconoce.

"As que fan a festa" es el tercer trabajo en consonancia con "Compañeiras" y "O mundo na cabeza" que nace como una iniciativa personal en redes sociales y ha ido creciendo hasta convertirse en una línea de trabajo consolidada, con la publicación de calendarios y con exposiciones en distintos puntos de Galicia. “Comezou como algo pequeno, como un exercicio persoal, e acabou sendo un proxecto de visibilización”.

La colección actual ha tenido además una gran acogida, lo que anima a la artista a seguir explorando esta línea musical. “Creo que hai moito que contar aínda sobre a relación entre música, memoria e imaxe”, apunta.

Dobre presenza estradense en Lorient

La presencia de A Estrada en el festival será doble este año. A la exposición de Rosa de Cabanas se sumará la participación de la agrupación folclórica Tequexetéldere, que también formará parte de la delegación gallega.

Ambas propuestas estarán además conectadas, ya que la ilustradora ha diseñado una nueva imagen que el grupo lucirá en su vestuario durante el festival. No es la primera vez que colabora con agrupaciones musicales, como ya hizo con Invernía, o con otros festivales como el «Folk de raíz», de Callobre.