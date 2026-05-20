Una recogida de alimentos en Lalín implicará a 25 voluntarios en junio

El banco provincial de alimentos movilizará a 25 voluntarios en Lalín para la campaña que se llevará a cabo los próximos días 5 y 6 de junio. El centro Carrefour de la localidad permitirá la presencia de voluntarios de la asociación O Mencer, mientras que en la provincia serán más de 500 las personas colaboradoras, en Vigo, Pontevedra, Nigrán, Cangas, Moaña, Vilagarcía y Sanxenxo. Otras cadenas de alimentación como Froiz, Mercadona o DIA participarán en la campaña ofreciendo donaciones económicas al pasar por caja.